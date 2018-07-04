Русская линия
Сводка новостей от 4 июля 2018

В УГКЦ встревожены действиями украинских властей
Украинские униаты приветствуют «усилия по преодолению раскола в украинском Православии», но боятся, что «единая Поместная церковь» может стать государственной на Украине…

Папа Римский Франциск и глава украинских униатов Станислав (Шевчук)Украинские униаты считают каноническую Украинскую Православную Церковь одним из главных своих оппонентов, а потому греко-католики спокойно наблюдают, как украинские власти при помощи раскольников и административного ресурса пытаются ослабить одну из наибольших (по числу приходов) Церквей на Украине.

Однако, в последнее время в УГКЦ чувствуется тревога из-за действий украинских властей. Униаты серьёзно опасаются, что в случае, если украинский раскол будет так или иначе уврачёван, им на Украине будет отведена второстепенная роль, и УГКЦ может оказаться на месте нынешней гонимой властями канонической УПЦ.

Об этом недвусмысленно дал понять глава украинских униатов архиепископ Станислав (Шевчук) на встрече с папой Римским Франциском, которая прошла в Ватикане 3 июля 2018 года, сообщает РИСУ.

По сообщению Секретариата Главы УГКЦ в Риме, во время разговора владыка Святослав высказал папе Римскому позицию УГКЦ относительно переговоров, которые ведутся между православными Церквами и Константинопольским Патриархатом в деле исцеления разделов и объединение украинского Православия:

«Мы положительно оцениваем усилия по преодолению раскола в украинском Православии. Одновременно считаем эти процессы внутренним делом православной стороны и ни в коем случае не вмешиваемся в эти процессы и не принимаем участия в их проведении. Мы убеждены, что светская власть должна обеспечивать необходимые условия для свободного развития всех Церквей в нашем государстве и недопустимо с её стороны трактовать любую Церковь как государственную», — отметил глава УГКЦ.

Вместе с тем, именно это в этом направлении в последнее время и двигаются украинские политики, грубо вмешиваясь в церковные дела. В своей политической риторике по церковную тему они уже связали создание «единой Украинской поместной церкви» с существование самого Украинского государства. И это, очевидно, очень не нравится униатам.

Русская линия

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