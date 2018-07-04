Член Св. Синода Константинопольского Патриархата заявил, что об автокефалии для Украины не может быть и речи, пока не исцелена рана украинского раскола…

29 июня, в день когда Элладская Православная Церковь совершает память первоверховных апостолов Петра и Павла (по новоюлианскому календарю), представитель Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский Лука принял участие в Литургии в городе Верия (Греция), где сохранились мраморные ступени той ораторской трибуны, с которой проповедовал апостол Павел.

В рамках церковных торжеств владыка Лука имел возможность встретиться с представителем Константинопольского Патриархата, членом Священного Синода митрополитом Корейским Амвросием и обсудить с ним вопрос украинского раскола и просьбы властей Украины предоставить украинским раскольникам церковную автокефалию, сообщает официальный сайт Запорожской епархии.

Во время беседы представитель Константинополя просил передать украинцам, что Патриарх Варфоломей любит народ Украины, переживает и молится за установление мира в стране. Особо Патриарха Варфоломея волнует раскол, который учинил нынешний глава «Киевского патриархата» при поддержке политиков. Осознавая ответственность за церковное единство, Его Всесвятейшество желает, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви и в политическую ситуацию, помочь в решении очень сложного вопроса — существования схизмы на Украине, который может быть урегулирован только каноническим путём.

Вопрос настолько сложен, что пока никто не знает, как его разрешить и при этом не потерять наших братьев, пока находящихся в расколе, вернуть их в спасительное лоно Православной Церкви.

Митрополит Лука проинформировал владыку Амвросия о том, что в случае легитимации т.н. «Киевского патриархата» объединение Православия в Украине всё равно не состоится, а наоборот, произойдёт углубление и консервация уже существующих разделений на фоне дальнейшей дестабилизации украинского общества. Украину захлестнёт волна кровавых событий, так как «патриарх» Филарет неоднократно заявлял о том, что его организация должна владеть имуществом УПЦ, в частности Киево-Печерской и Почаевскими Лаврами, другими значимыми церковными объектами. От депутатов Верховной Рады он требует узаконить свои претензии, кроме этого имеет поддержку вооруженных националистических организаций, которые уже проявили себя при захвате храмов УПЦ в разных регионах Украины.

Представитель Вселенского Патриархата подчеркнул, что Патриарх Варфоломей понимает это и старается приложить свои усилия к установлению мира на Украине, способствовать примирению православных и объединению всех для созидания на благо Православной Церкви. Он искренне верит, что в этот сложный период ключом для решения данного кризиса является единство. «Решения пока ещё нет. Для этого необходимо время и наши усиленные молитвы о вразумлении всех нас и тех, кто наделён большими полномочиями, ради достижения положительного результата на благо всей Церкви», — отметил владыка Амвросий.

Кроме этого, Запорожский архипастырь поинтересовался о якобы желании Святейшего Патриарха Варфоломея даровать Томос об автокефалии в ближайшее время. В связи с этим владыка Амвросий особо подчеркнул, что таких намерений нет, а православных попросил «не поддаваться на пропагандистские уловки некоторых средств массовой информации».

«Пока нет мира и единства на Украине, пока не найдены те пути, которые помогут вылечить раскол, пока нет покаяния со стороны тех, кто учинил рану раскола на теле Матери-Церкви — говорить о Томосе преждевременно. Кампания за легализацию раскола, которая сейчас развязана некоторыми украинскими политическими силами и СМИ — это чистой воды пропаганда, к которой Патриарх Варфоломей не имеет никакого отношения», — заявил представитель Константинопольского Патриаръхата.

Митрополит Амвросий ещё раз акцентировал внимание на том, что Константинопольский Патриарх однозначно желает помочь в решении проблемы раскола, а не создать ещё один раскол. Работа над врачеванием разделения продолжается, но насколько долго она будет идти — известно одному Богу. Сообщения же ряда украинских СМИ о её быстром завершении являются отражением их желания, а не действительности.

После Литургии владыка Лука имел возможность также пообщаться с собратьями-архиереями из других Поместных Православных Церквей, которые высказывали свою моральную и молитвенную поддержку, слова благопожеланий Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и братскому во Христе народу Украины.

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