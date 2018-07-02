Председатель ОБСЕ Томас Гермингер намерен рассмотреть информацию о нарушении прав верующих на Украине…

В ОБСЕ обеспокоены вмешательством украинских властей в дела Церкви

Особое беспокойство в ОБСЕ вызывает вмешательство высших государственных должностных лиц во внутрицерковные вопросы — такие, как автокефалия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт НПО «Общественная правозащита».

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гермингер также передал материалы НПО «Общественная правозащита» директору офиса Бюро по демократическим институтам и правам человека, специальному представителю ОБСЕ по свободе медиа и главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине для поиска путей решения конфликтов.

Как отмечается, внимание Генерального секретаря ОБСЕ к проблемам защиты прав верующих УПЦ позволяет рассчитывать на оживление диалога по этому направлению.

По мнению правозащитников, постоянное вмешательство президента Украины, председателя парламента, министра иностранных дел Украины в переговоры по вопросам устройства религиозных организаций может спровоцировать новые столкновения на религиозной почве.

«Очевидно, что вопросы церковного устройства должны решать только и исключительно религиозные лидеры без какого-либо вмешательства или содействия государственных служащих, тем больше вопросам религиозного устройства нельзя придавать политический характер», — отметили правозащитники НПО «Общественная правозащита».

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