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Сводка новостей от 2 июля 2018

В Екатеринбурге появится бульвар святого Евгения Боткина
Городские власти поддержали инициативу верующих Екатеринбургской епархии назвать одну из новых улиц именем врача Царской семьи…

Евгений Сергеевич Боткин (1865-1918)В год 100-летия подвига святой Царской семьи в Екатеринбурге появится бульвар святого Евгения Боткина — врача, принявшего мученическую смерть вместе с Царственными страстотерпцами в доме Ипатьева 17 июля 1918 года, сообщает Патриархия.Ru.

28 июня 2018 года в уральской столице состоялось заседание комиссии по наименованию топонимических объектов МО «Город Екатеринбург», в ходе которого был рассмотрен вопрос о присвоении бульвару в микрорайоне «Академический» наименования «Святого Евгения Боткина».

С ходатайством о присвоении такого наименования городскому объекту обратились жители Академического микрорайона.

«Считаем, что светлое имя врача Евгения Боткина, являющегося образцом исполнения своего долга перед пациентами и принявшего смерть рядом с ними, глубоко почитаемого в медицинском сообществе и внесшего большой вклад в развитие медицины, впишется в будущий кластер в нашем районе», — отмечают екатеринбуржцы в своём обращении.

Рассмотрев обращение жителей микрорайона и изучив предоставленные эскизы и проекты, Комиссия по наименованию топонимических объектов удовлетворила ходатайство екатеринбуржцев и приняла решение присвоить проектируемому городскому объекту наименование «бульвар Святого Евгения Боткина».

В Академическом микрорайоне уже запланирован объект, который будет носить имя святого врача. 17 июня сего года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил чин освящения креста на месте строительства храма в честь святого страстотерпца Евгения врача. Храм заложен на территории будущего медицинского кластера, по которому будет проложен бульвар Евгения Боткина.

Врач семьи государя Николая II Евгений Сергеевич Боткин добровольно отправился с Царской семьей в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где принял мученическую смерть вместе с Государем Николаем II и его семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

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В Екатеринбурге появится бульвар святого Евгения Боткина
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