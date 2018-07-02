Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2018

Управделами Русской Православной Церкви посетил Крымскую епархию
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий в сопровождении митрополита Крымского Лазаря совершил паломничество к святыням Крыма…

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий и митрополит Крымский ЛазарьУправляющий делами Московский Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий по приглашению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с 25 по 29 июня совершил паломничество к святыням Крыма, сообщает сайт Санкт-Петербургской епархии.

В аэропорту Симферополя его встречали митрополит Лазарь и глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мне уже приводилось бывать на благословенной Крымской земле, — сказал владыка, — но для меня большая радость вновь помолиться у мощей великого Божия исповедника — святителя Крымского Луки, которого особым образом почитают не только в Русской Православной Церкви, но и в других Поместных Церквах. Как и многие православные христиане, я прибегаю к молитвам святителя, когда меня посещает недуг, и получаю утешение. Благодарю вас за предоставленную возможность посетить святыни Крыма».

В Свято-Троицком монастыре Симферополя 26 июня архипастырь вознес молитву у мощей святителя Луки, архиепископа Крымского. На молитвенную память митрополит Лазарь преподнёс гостю ковчег с мощами святителя Луки и святителя Таврического Гурия. Митрополит Варсонофий поблагодарил за драгоценный дар, передал симферопольской пастве благословение Святейшего Патриарха Кирилла и поделился радостью, что трёхдневный паломнический путь начинает с молитвы святителю Луке.

Обращаясь к прихожанам, он подчеркнул, что жизнь святителя Луки отражает слова Спасителя «претерпевший до конца спасётся». Следует помнить о судном часе: «Господь будет нас судить не по началу и середине жизни, а по всему ее протяжению, даже до конца».

Владыка ознакомился с экспозицией музея, посвященного священноисповеднику Луке, посетил новопостроенный Александро-Невский собор, где в нижнем приделе святителя Таврического Гурия помолился у его честных мощей. Затем паломники осмотрели верхний придел и крестильный храм, где ведутся отделочные работы, побывали в Таврической духовной семинарии и в Симферопольском епархиальном управлении.

По приглашению архиепископа Джанкойского и Раздольненьского Алипия 27 июня управляющий делами посетил Джанкойскую епархию. В Покровском кафедральном соборе Джанкоя его встречали архиепископ Алипий и глава города Эдуард Селиванов. После беседы состоялся осмотр места строительства епархиального духовно-просветительского центра.

По приглашению митрополита Феодосийского и Керченского Платона 28 июня митрополит Варсонофий посетил родину святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Керчь, где побывал в древнейшем на территории России храме — Иоанно-Предтеченском соборе. Состоялись встречи с митрополитом Платоном и с главой Керченского муниципального образования Николаем Гусаковым. Также владыка ознакомился с национальной достопримечательностью этой части полуострова — недавно возведенным Крымским мостом.

В поездке управляющего делами сопровождали его заместитель архимандрит Савва (Тутунов), сотрудники Санкт-Петербургской епархии, управления делами Московской Патриархии. 29 июня митрополит Варсонофий отбыл в Москву.

Стоит отметить, что как раз в эти дни в Киеве проходило совещание архиереев Украинской Православной Церкви, которые обсуждали итоги визита делегации УПЦ к Патриарху Константинопольскому Варфоломею и приняли по этому поводу специальное заявление. Митрополит Крымский Лазарь в состоявшемся заседании принять участие не смог, на что обратили внимание некоторые эксперты. О причинах отсутствия владыки Лазаря в Киеве ничего не сообщалось, однако теперь это стало ясно.

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Управделами Русской Православной Церкви посетил Крымскую епархию
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий в сопровождении митрополита Крымского Лазаря совершил паломничество к святыням Крыма...

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