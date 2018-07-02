Евросоюз может ввести ответные штрафные пошлины на автомобили и автозапчасти из США, если Вашингтон примет соответствующее решение в отношении машин европейских производителей. Об этом в понедельник, 2 июля, написала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на заключение Еврокомиссии, сообщает «Немецкая волна».

В заключении Еврокомиссии сказано, что американские пошлины нарушают международное право и вредят репутации США, и международное сообщество не намерено соглашаться с этим. Там также указано, что ответные штрафные меры навредят США больше, чем они выиграют от повышения ввозных тарифов. Штрафные пошлины могут обойтись США в 214 млрд евро в год.

Однако, пока в Европе всё ещё надеются переубедить Дональда Трампа не обострять торговую конфронтацию. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен лично убедить Трампа не вводить штрафные меры во время визита в Вашингтон в конце июля. Кроме того, европейские дипломаты надеются и на растущее сопротивление торговой политике Трампа внутри США.

Ранее американский президент поручил провести исследование, вредит ли импорт автомобилей национальной безопасности США. Он пригрозил ЕС ввести 20-процентные штрафные пошлины на автомобили в случае, если тот не отменит ввозные тарифы на ряд американских товаров.

Всё это говорит о том, что Европа отныне не сможет пользоваться особыми преференциями со стороны США. Однако, и Вашингтон после отмены всех преференций для ЕС, будет иметь гораздо меньше рычагов, чтобы продвигать свою политику в Европе.

Русская линия