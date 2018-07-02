Джон Болтон: «Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в кабинете с Путиным»

Центральным элементом для американского лидера Дональда Трампа в предстоящем саммите России и США станет «будущее Сирии и попытка приобщить Россию к партнёрству с Соединенными Штатами по вытеснению Ирана с сирийской территории». Об этом в эфире CBS News рассказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Газета.Ru.

Болтон заявил, что в Вашингтоне отказались от «риторической оппозиции» президенту Сирии Башару Асаду. «Я не думаю, что Асад является стратегическим вопросом. Я думаю, что Иран — стратегический вопрос», — сказал Болтон в интервью американскому телеканалу.

По его словам, Трамп на планируемой встрече с Путиным прежде всего хочет понять позицию Москвы и разъяснить подход Вашингтона. «Он хочет понять российскую позицию и, что, возможно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу позицию. Если из этого последуют прорывные решения — отлично. Однако, честно говоря, ключевой момент в том, что спустя примерно полтора года после начала работы администрации эта встреча пройдет», — сказал советник.

Затем журналист телеканала попросил Болтона прокомментировать сообщения о том, что Пентагон якобы изучает возможность вывода американских войск из Германии, а также о том, что Трамп на саммите G7 назвал Крым российским. На это политик ответил, что никаких уступок Трамп для Кремля делать не намерен. «Что-то из этого правда, что-то неправда, что-то частично правда. Я не слышал, чтобы он это говорил, я не видел этого в записях, на таких встречах много чего бывает. Многое из этого может быть преувеличенным», — добавил он.

Болтон рассказал, что установленная повестка саммита в Хельсинки Трампа и Путина включает в себя расширенную встречу тет-а-тет, однако не предоставил каких-либо подробностей личной встречи двух лидеров. «Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в кабинете с Путиным. Это касается практически всех вопросов», — сказал высокопоставленный чиновник.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине, присоединение Крыма, а также тему приписываемого России вмешательства в американские выборы. «Я поговорю с ним обо всем», — сказал Трамп, беседуя с репортерами на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси, сообщает Newsru.com.

Журналисты поинтересовались у Трампа, не планирует ли он отменить санкции, введенные против России. «Мы посмотрим, какие шаги предпримет Россия, — сказал он. — Мы намерены обсудить с Россией много вопросов». Трампа также спросили, согласятся ли США с претензией России на Крым, изъятый у Украины в 2014 году. «Посмотрим», — ответил американский лидер.

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