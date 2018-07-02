Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2018

Повышение налогов и пенсионного возраста ударило по рейтингу Путина
Целый ряд непопулярных мер, предпринятые российскими властями во время Чемпионата мира по футболу, снизили доверие россиян к президенту…

ВЦИОМПланы российских властей, которые решили объявить о принятии целой череды непопулярных мер в летнее время Чемпионата мира по футболу, когда в России запрещены демонстрации и протестные выступления, лишь отчасти оправдали себя. Пенсионная реформа, повышение налогов и введение других мер в настоящее время (наряду с победами сборной России) являются главной темой, которую обсуждают россияне.

И надо сказать, в России всё больше тех, кто откровенно разочарован внутренней политикой Кремля. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает Infox.Ru.

За две недели рейтинг одобрения деятельности президента России, к примеру, упал с 76,5% до 64,1%, то есть почти на 10%. Аналогичный провал и в ситуации с одобрением действий российского правительства — с 41,1% до 30,7%.

На 24 июня рейтинг Владимира Путина составлял 38,3%, а 27 мая находился на уровне 46,9%. Итого почти минус 9%.

Также за месяц упали рейтинги доверия министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 16,2% до 11,4%), министру обороны Сергея Шойгу (с 22% до 15,6%) и премьер-министру России Дмитрия Медведева (с 12,3% до 7,5%).

Таким образом наметившийся в конце мая-начале июня тренд на снижение показателей сохраняется.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса на 24 июня составил 38,7%. На фоне снижения показателя «Единой России» (с 49,3%) остальные партии прибавили: КПРФ — с 10,2% до 14,5%, ЛДПР -с 8,6% до 10,3%, «Справедливой России» -с 4,7% до 5,7%.

Русская линия

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Повышение налогов и пенсионного возраста ударило по рейтингу Путина
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