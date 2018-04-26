Русская линия
Сводка новостей от 26 апреля 2018

Приближается 40-й день после трагедии в Кемерово
В день памяти погибших при пожаре в торговом центре во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут панихиды…

Канун3 мая 2018 года, в 40-й день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который унёс жизни 60 детей и взрослых, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные службы, сообщает Патриархия.Ru.

Ранее заупокойные богослужения по погибшим также совершались на третий и на девятый день после трагедии в Кемерово.

26 марта Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при пожаре.

«Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе», — говорится в послании Патриарха.

Тем временем, правоохранительные органы окончательно уточнили число погибших в страшном пожаре. Их число составило 60 (а не 64, как думали ранее) человек.

Русская линия

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Приближается 40-й день после трагедии в Кемерово
В день памяти погибших при пожаре в торговом центре во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут панихиды...

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