В день памяти погибших при пожаре в торговом центре во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут панихиды…

Приближается 40-й день после трагедии в Кемерово

3 мая 2018 года, в 40-й день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который унёс жизни 60 детей и взрослых, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные службы, сообщает Патриархия.Ru.

Ранее заупокойные богослужения по погибшим также совершались на третий и на девятый день после трагедии в Кемерово.

26 марта Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при пожаре.

«Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе», — говорится в послании Патриарха.

Тем временем, правоохранительные органы окончательно уточнили число погибших в страшном пожаре. Их число составило 60 (а не 64, как думали ранее) человек.

Русская линия