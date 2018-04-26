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Сводка новостей от 26 апреля 2018

Германия — страна христиан
На всех административных зданиях Баварии вскоре будут установлены христианские кресты…

Земли ГерманииНа фоне всё большего числа мигрантов, прибывающих в Германию в основном из мусульманских стран, правительство федеральной земли Бавария приняло решение отложить в сторону политику толерантности и встать на путь исповедания своей христианской веры перед мигрантами.

С этой целью у входа во все административные здания этой федеральной земли к 1 июня будут установлены изображения креста Господня. И хотя это постановление не носит обязательного характера, тем не менее, баварцы полны решимости продемонстрировать свою религиозную принадлежность, сообщает Благовест-инфо.

Официальной целью решения провозглашено стремление «выразить исторический и культурный характер Баварии» и «засвидетельствовать зримую приверженность основополагающим ценностям и общественному порядку в Баварии и Германии».

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер уже лично повесил крест на стену земельной канцелярии, написав в своем Твиттере, что этот шаг символизирует приверженность баварской идентичности и христианским ценностям.

В свою очередь, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман приветствовал решение правительство как «ясный сигнал для христианской традиции».

Постановление кабинет Маркус Зёдера носит рекомендательный характер: муниципальные и региональные администрации будут сами решать, вывешивать ли им кресты у дверей. Ранее аналогичное решение было принято по школьным классам и залам судебных заседаний Баварии.

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