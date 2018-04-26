32 года со дня страшной трагедии

26 апреля 2018 года, в 32-ю годовщину чернобыльской катастрофы, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия викарий Киевской епархии епископ Баришевский Виктор совершил панихиду по ликвидаторам и жертвам трагедии на ЧАЭС.

Богослужение состоялось в ночь на 26 апреля на территории храмового комплекса архистратига Михаила Днепровского благочиния города Киева, а утром в день трагедии владыка принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Героям Чернобыля», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Помимо владыки участие в церемонии возложения цветов приняли благочинный Днепровского благочиния Киева протоиерей Иоанн Свередюк и настоятель храма в честь Архистратига Михаила протоиерей Богдан Штим.

В церемонии также приняли участие первый вице-премьер Павел Розенко, народные депутаты, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственники погибших героев Чернобыля.

Накануне владыка Виктор обратился к верующим Украинской Православной Церкви с просьбой постоянно возносить свои молитвы о всех, кто положил свои жизни, ликвидируя последствия страшной катастрофы.

Русская линия