Митрополит Саратовский Лонгин на страницах портала «Православие и современность» поддержал женщин, которые не работают и всю себя посвящают рождению и воспитанию детей.

Стоит отметить, что такие женщины нередко подвергаются упрекам со стороны своих родственников и травле в обществе. Государство также считает их «тунеядками» и отказывает семьям, в которых жена не выходит на работу по истечении 3 лет со дня рождения ребёнка, в социальных пособиях.

«Известно, что мужчина — добытчик, а женщина хранит уют в доме и заботится о детях, но в последнее время мы видим другую ситуацию. Можно ли строить карьеру женщине в современном мире? Правильный это приоритет или нет?», — задали вопрос читатели портала.

«Нет, неправильный, — ответил митрополит Лонгин. — Женщина должна рожать и воспитывать детей. Как бы ни хотелось по-другому, это главное предназначение, которое дано ей Богом. Если удаётся совмещать, делать что-то ещё ради Бога, это очень хорошо. Но главное — дети. Это не просто мужской взгляд на вещи, это заповедь Божия».

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