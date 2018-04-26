Русская линия
Сводка новостей от 26 апреля 2018

Митрополит Саратовский Лонгин: Женщина должна рожать и воспитывать детей, это главное её предназначение
Глава Саратовской митрополии ответил на вопрос, можно ли верующей женщине стремиться к карьере…

Митрополит Саратовский и Вольский ЛонгинМитрополит Саратовский Лонгин на страницах портала «Православие и современность» поддержал женщин, которые не работают и всю себя посвящают рождению и воспитанию детей.

Стоит отметить, что такие женщины нередко подвергаются упрекам со стороны своих родственников и травле в обществе. Государство также считает их «тунеядками» и отказывает семьям, в которых жена не выходит на работу по истечении 3 лет со дня рождения ребёнка, в социальных пособиях.

«Известно, что мужчина — добытчик, а женщина хранит уют в доме и заботится о детях, но в последнее время мы видим другую ситуацию. Можно ли строить карьеру женщине в современном мире? Правильный это приоритет или нет?», — задали вопрос читатели портала.

«Нет, неправильный, — ответил митрополит Лонгин. —  Женщина должна рожать и воспитывать детей. Как бы ни хотелось по-другому, это главное предназначение, которое дано ей Богом. Если удаётся совмещать, делать что-то ещё ради Бога, это очень хорошо. Но главное — дети. Это не просто мужской взгляд на вещи, это заповедь Божия».

Русская линия

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Митрополит Саратовский Лонгин: Женщина должна рожать и воспитывать детей, это главное её предназначение
Глава Саратовской митрополии ответил на вопрос, можно ли верующей женщине стремиться к карьере...

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