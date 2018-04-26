Среди российских политиков всё больше тех, кто считает, что решение о блокировке Telegram было непроработанным…

Неспособность сотрудников Роскомнадзора заблокировать Telegram без ущерба для российских пользователей и других информационных ресурсов в российском Интернете привела к тому, что это ведомство начало подвергаться резкой критике и его сотрудники вынуждены были заявить об отказе от «ковровых блокировок».

Таким образом, можно констатировать, что мессенджер, скорее всего, продолжит свою работу, а Роскомнадзор, принявший такое непрофессиональное решение, сильно потеряют в лице и теперь ему придётся выкручиваться из сложившегося положения.

Тем временем, среди российских политиков (а специалисты предупреждали об этом с самого начала) всё больше тех, кто считает, что блокировка Telegram — это ошибочное или, как минимум, плохо подготовленное решение.

Более того, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал блокирову мессенджера угрозой для цифровизации экономики. Решение, по его словам, было непродуманным, те, кто его принимал, не предусмотрели последствия, сообщает РБК.

Блокировка Telegram усложняет цифровизацию российской экономики. Об этом экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил в интервью «Интерфаксу».

Кудрин уточнил, что новые возможности Россия видит в росте производительности труда. В ближайшие годы цифровизация может обеспечить почти треть прироста по этому показателю.

Решение о блокировке мессенджера, по мнению Кудрина, было непроработанным. «Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей», — заявил Кудрин. По его словам, последствия стали «действительно слишком тяжёлыми».

«Вопрос безопасности, безусловно, имеет значение. Но, конечно, это не должно происходить с такими последствиями для пользователей. Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьёзнее продумать, достигнут ли эти меры результата», — пояснил Кудрин.

Русская линия