Накануне визита канцлерин Германии в США немецкий бизнес и часть политиков потребовали от неё публично выступить против новых санкций США против России…

Вечером 26 апреля Ангела Меркель начинает свой второй визит в США с начала президентского срока Дональда Трампа. Как предполагается, в центре внимания сторон окажутся кризисы в Сирии и Иране, а также угроза торговой войны между США и Европой. Однако, для многих в Германии важным также является тема антироссийских санкций США, от которых пострадали немецкие компании, сообщает «Немецкая волна».

Во время визита в США Меркель должна открыто выступить с критикой санкций США в отношении российских компаний и настаивать на том, чтобы эти меры не оказывали негативного влияния на немецкий бизнес. Такую точку зрения 26 апреля высказала Германо-российская внешнеторговая палата.

Согласно проведённому палатой опросу, лишь 19 процентов немецких бизнесменов, полагают, что правительство ФРГ должно добиваться этих целей за кулисами и не высказывать открытой критики в адрес новых санкций США, остальные говорят о том, что Меркель обязана высказать публичную критику Трампу.

Участвовавшие в исследовании компании заявили, что напрямую пострадали от санкций в отношении фирм или физических лиц, с которыми они сотрудничают, и ожидают снижения товарооборота в текущем году. 68 процентов фирм указали, что санкции нанесли им «сильный или очень сильный» ущерб, 12 процентов сообщили о «слабых» последствиях. «В пересчёте на весь немецкий бизнес в России существует угроза многомиллиардных убытков», — указал председатель AHK Маттиас Шепп.

В свою очередь, часть немецких политиков, входящих в правящую коалицию, уже призвали Меркель к смягчению жёсткого курса в отношении России. «Безопасность в Европе возможна только тогда, когда существует взаимопонимание с Россией. Это не исключает критику, к примеру, когда речь идёт о Сирии», — заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в интервью редакционной сети RND, опубликованном 26 апреля.

По его словам, ввиду географического положения и истории Германии Берлин должен «особенно интенсивно искать возможности диалога с Россией». «Это позиция, которую представляют подавляющее большинство членов Социал-демократической партии Германии», — подчеркнул Вайль.

Накануне ещё один член СДПГ, премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении России. «Мы должны продолжать диалог, чтобы достичь пошагового и взаимного снятия санкций», — заявила она, выступая в ландтаге в Шверине.

Постоянной критике однопартийцев из СДПГ подвергается и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который, по их мнению, проводит слишком жёсткий курс по отношению к России.

Русская линия