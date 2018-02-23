15 февраля 2018 года Блаженнейший митрополит Вашингтонский Тихон направил всем священнослужителям Православной Церкви в Америки письмо, в котором сообщил о принятом накануне решении Священного Синода об изменениях в совершении Божественной литургии святого Василия Великого и причащении священнослужителей за Литургией Преждеосвященных Даров.

Эти богослужебные указания были опубликованы на официальном сайте Православной Церкви в Америке вместе с исторической справкой, сообщает портал «Религия в Украине».

Согласно решению Синода, в Литургии святителя Василия Великого из Анафоры были удалены слова «преложив Духом Твоим Святым», поскольку они перекочевали в эту Божественную литургию из Литургии святителя Иоанна Златоуста. Троекратное «аминь» теперь будут произносить после слов «излиянную за живот мира».

О том, что слов «преложив Духом Твоим Святым» в Литургии Василия Великого быть не должно указывал ещё дореволюционный русский историк и византинист профессор Василий Васильевич Болотов, однако тогда менять чин Литургии никто не осмелился. У греков эту вставку в своё время сильно критиковал прп. Никодим Святогорец.

Помимо этого, Священный Синод Православной Церкви в Америке принял решение, что при совершении Литургии Преждеосвященных Даров следует придерживаться вселенской традиции в отношении к содержимому Чаши.

«В соответствии с древним, вселенским преданием Церкви, когда преждеосвященный Агнец во время Литургии Преждеосвященных Даров погружается в потир, растворённое водою вино воистину становится честной Кровью Господа Иисуса Христа», — указывается в постановлении Синода.

Соответственно, священники и диаконы, сослужащие или причащающиеся за Преждеосвященной Литургией, должны причащаться из святой Чаши с теми же самыми словами, как и на Литургиях свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого. Священник или диакон, который будет потреблять Дары, также должен причащаться от Чаши.

Таким образом, это постановление фактически отменяет негласное правило не причащать за Божественной Литургией Преждеосвященных Даров младенцев, поскольку теперь священник может преподать ребёнку не частичку Тела Христова, а Кровь Христа на лжице, что ранее было невозможно в виду того, что Православная Церковь в Америке держалась старого церковно-славянского правила не считать воду и вино в Чаше кровью Христовой.

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