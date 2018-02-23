Парламент Нидерландов в четверг, 22 февраля, признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи сто лет назад. За соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство депутатов — 142 голоса «за» и только 3 — «против», сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство AFP.

Депутаты также решили, что в дальнейшем представитель правительства должен регулярно ездить в Армению для участия в мероприятиях памяти жертв геноцида.

Очевидно, что это решение парламента в Гааге будет способствовать ещё большему ухудшению и без того напряженных отношений между Нидерландами и Турцией.

Отношения между Нидерландами и Турцией ухудшились в марте прошлого года, когда власти Нидерландов запретили агитацию турецким министрам перед референдумом относительно расширения полномочий президента Турции.

Тогда нидерландская полиция помешала выступлению турецкого министра по делам семьи и социальной политики на территории турецкого консульства в Роттердаме. Также Нидерланды запретили посадку самолета главы турецкого МИД, который намеревался агитировать среди турок. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда обвинил голландскую власть в применении «нацистских методов».

В начале февраля правительство Нидерландов заявило об окончательном отзыве посла из Турции. Причиной этого было названо то, что переговоры о нормализации отношений между странами не дали результата.

Русская линия