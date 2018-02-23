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Сводка новостей от 23 февраля 2018

Индия — страна агрессивных язычников
Количество нападений на христиан в этой стране в минувшем году возросло в два раза…

Флаг ИндииВ политическом плане Индия является страной, с которой у России налажено доброжелательное взаимодействие, однако, при всём этом не стоит забывать, что население этой страны в большинстве своём языческое, и поэтому христиане подвергаются здесь постоянным нападкам и гонениям.

Как сообщает Седмица.Ru со ссылкой на польское католическое информационное агентство Wiara. pl, количество нападений на христиан в Индии в 2017 году заметно возросло. В прошлом году было зафиксировано 736 такого рода случаев, тогда как в 2016 году их было всего 348.

Увеличение количества проявлений агрессии вызвано среди прочего тем, что индуистские националисты трактуют христиан как врагов государства.

В каждом из зафиксированных случаев христиане информировали полицию о религиозной нетерпимости, дискриминации или осквернение святых мест.

«Обвинять христиан в тяжёлых преступлениях — это новый тренд», — говорят в организации «Persecution Relief». В 2017 году в 24 из 29 индийских штатов были зафиксированы случаи преследования христиан.

Нападения на христиан и мусульман значительно увеличились после того, как к власти в 2014 году пришел Нарендра Моди и его националистическая Индийская народная партия.

В 2018 году в восьми штатах состоятся выборы в местные парламенты, лишь в трёх из них (Нагаланд, Мизорам и Мегхалая) большинство составляют христиане.

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