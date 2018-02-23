Русская линия
Сводка новостей от 23 февраля 2018

Блаженнейший митрополит Онуфрий поддержал братию Десятинного монастыря Киева
Предстоятель Украинской Православной Церкви в первые дни Великого поста совершил богослужение в храме, который вознамерились снести украинские власти…

Храм князя Владимира и княгини Ольги, который хотят снести украинские власти22 февраля, в четвёртый день Великого поста, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий посетил с визитом Десятинный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Киева, где в храме, который требуют снести украинские националисты, совершил богослужение с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского, сообщает «Религия в Украине».

После завершения чтения Его Блаженство обратился к пастве со словом поддержки и утешения. Владыка Онуфрий поздравил присутствующих с четвёртым днём Великого поста, напомнил о важности духовной составляющей поста и призвал совершать сугубое молитвенное правило ради мира на Украине и благословение украинского народа.

«Хотя порой бывает так, что человеком трудно остаться, потому что кругом беззаконие, неправда, — но христианин должен быть всегда христианином, он не должен терять своего человеческого, а тем более христианского лица в любых условиях, какие бы не сложились в жизни», — подчеркнул архипастырь.

Киевский мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы был основан в 2009 году вблизи места, где располагался первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь. По свидетельству летописей последняя была освящена в 996 году. В 1240 году она была разрушена во время штурма Киева татаро-монгольской ордой хана Батыя. В первой половине XIX века была построена новая Десятинная церковь, однако в 1934 году безбожная власть храм уничтожила.

В 2005 году возле фундамента Десятинной церкви был установлен храм-скиния. А через два года на территории монастыря был освящён храм в честь равноапостольных великих князя Владимира и княгини Ольги. В 2018 году храм подвергся новым испытаниям: сначала его пытались сжечь, потом возникла угроза силового захвата со стороны национал-радикалов и неоязычествующих, но тысячи православных киевлян вышли в поддержку монастыря.

Русская линия

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Блаженнейший митрополит Онуфрий поддержал братию Десятинного монастыря Киева
Предстоятель Украинской Православной Церкви в первые дни Великого поста совершил богослужение в храме, который вознамерились снести украинские власти...

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