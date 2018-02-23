Российские строители заявили, что автоподход к мосту со стороны Керчи готов почти на 80%…

В последнее время все российские новости сводятся в основном к политическим склокам российских властей с Западом и Украиной или же противостоянию спортсменов на Олимпиаде. При этом сообщений о чём-то созидательном и позитивном совсем нет.

На этом фоне заявление российских строителей о том, что автомобильный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи выходит на финишную прямую, стало одной из немногих созидательных новостей.

«На сегодняшний день общая готовность автоподхода составляет 77%. Движение по нему будет запущено одновременно с пуском движения по Крымскому мосту в декабре 2018 года», — приводит ИТАР-ТАСС заявление строителей.

На участке автодороги на 100% завершено снятие растительного слоя грунта, переустроены сети связи и подготовлены к врезке сети газоснабжения. «Уже на 93% завершено устройство насыпи земляного полотна, на 84% – верхнего слоя основания, и на 80% – нижнего слоя покрытия. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — отметили в пресс-службе строителей моста.

Автоподход к мосту со стороны Крыма — дорога первой технической категории 1Б в четырехполосном варианте. Её протяженность составляет 8,6 км, из которых асфальтобетоном покрыто уже 7 км в четырёхполосном исполнении (без верхнего слоя). Автоподход включает три путепровода, готовность которых составляет от 22% до 72%.

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