Печально, но украинские власти, получившие после направления своей политики в сторону Евросоюза все возможные преференции со стороны европейских партнёров, из-за своей неповоротливости и коррупции теряют шанс за счёт Евросоюза поправить украинскую инфраструктуру, которая находится и без того в плачевном состоянии.

Ранее Евросоюз изъявил желание выделить более 29 миллионов евро на реконструкцию КПП на границе Украины и Европы, однако после того, как Киев устроил по этому поводу настоящую волокиту, в Европейской комиссии сообщили о прекращении финансирования строительства этих объектов, сообщает «Немецкая волна».

Речь идёт о прекращении реконструкции двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Румынией — «Дьяковцы» и «Красноильск», а также модернизации и реконструкции ещё четырёх КПП: «Устилуг» и «Рава-Русская» на границе с Польшей, «Ужгород» на границе со Словакией и «Лужанка» на границе с Венгрией.

«Главным получателем средств на шесть таких проектов, на которые выделено 29,2 миллиона евро финансирования со стороны ЕС, была определена Государственная фискальная служба (ДФС) Украины. Однако, в связи с задержками с их исполнением, после проведения нами оценки (..) был сделан вывод, что эти проекты не могут быть завершены вовремя. Эти шесть проектов сейчас находятся в процессе закрытия, и неиспользованные средства будут возвращены», — заявила пресс-секретарша Еврокомиссии Майя Косьянчич в четверг, 22 февраля.

Комментируя ситуацию вокруг прекращения финансирования проекта Евросоюзом, министр финансов Украины Александр Данилюк назвал это «негативным сигналом». «Через собственную несостоятельность мы просто сами себя дискредитируем», — отметил министр в среду, 21 февраля, добавив, что в этой ситуации «были проблемы, связанные с ДФС».

По признанию украинских политологов, украинские таможенники просто не заинтересованы в создании современных контрольно-пропускных пунктов на границе, поскольку в таком случае им будет затруднительно брать взятки в прежнем объёме за пропуск нелегальных грузов. Этим и объясняется фактический саботаж строительства КПП со стороны ДФС.

Русская линия