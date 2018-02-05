Русская линия
Сводка новостей от 5 февраля 2018

Поместные Православные Церкви выражают поддержку верующим Львовской епархии канонической УПЦ
Нападение и поджог Владимирского храма во Львове вызвал протесты в Сербии и Греции…

Владимирский храм во Львове после поджогаУправляющему Львовской епархией Украинской Православной Церкви поступают письма с поддержкой из разных Поместных Православных Церквей. В частности, архипастыри Сербской и Элладской Православных Церквей осудили действия поджигателей храма УПЦ во Львове, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

3 февраля 2018 года епископ Будимлянский и Никшичцский Иоанникий (Сербская Православная Церковь) направил письмо архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету, в котором осудил действия злоумышленников, которые подожгли храм в честь святого равноапостольного князя Владимира во Львове.

«Трудно поверить, — пишет владыка Иоанникий в своём письме, — что в стране, в которой святой князь принёс свет Христова Евангелия, Его храмы подвергаются поджогам. Это зверство могли совершить только те, для кого чужды христианская этика и уважение к фундаментальным правам каждого человека на свой дом молитвы».

Владыка выразил надежду, что правоохранительные органы сделают всё от них зависящее, чтобы найти виновников и будут защищать права верующих на свои храмы для встречи с Богом.

Письма со словами сочувствия и поддержки в адрес архиепископа Львовского и Галицкого Филарета также поступили от митрополита Верийского, Науского и Кампанийского Пантелеимона (Элладская Православная Церковь) и епископа Пакрацкого-Славонского Иоанна (Сербская Православная Церковь).

Митрополит Пантелеимон отметил, что Верийская митрополия находится рядом и молится за восстановление храма св. равноапостольного князя Владимира. В своем письме он назвал поджог храма «кощунственным действием, с чьей бы стороны оно не происходило», а также «позорным и подлым поступком религиозной нетерпимости».

В своём письме епископ Иоанн отметил, что Церковь Христова страдает на протяжении всей её истории, и в контексте этого вспомнил Ясеновец в Хорватии, «где в XX веке была пролита кровь сотен тысяч православных христиан от рук людей, которые также называли себя христианами».

Уверяя архиепископа Филарета в своих молитвах, сербский архипастырь пообещал, что в своих контактах с международными организациями будет свидетельствовать о страданиях духовенства и верующих Украинской Православной Церкви и об их дискриминации на Украине.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

Исламисты сбили в Сирии российский самолёт Су-25
Пилот майор Роман Филипов катапультировался, но был окружён боевиками и подорвал себя гранатой со словами «это вам за пацанов»...

Контрольный выстрел в спорт высоких достижений?
Накануне зимней Олимпиады западные журналисты сняли фильм, в котором говорится о том, что допинг употребляют лыжники практически всех стран...

В Сочи высадился «экономический французский десант»
Накануне визита в Россию главы Франции Эммануэля Макрона Россию посетила делегация французских бизнесменов, которые встретились с Владимиром Путиным...

«Свободовцы» подожгли Владимирский храм во Львове. Власти опять бездействуют
От силового захвата храмов УПЦ украинские националисты перешли к их уничтожению...

Поместные Православные Церкви выражают поддержку верующим Львовской епархии канонической УПЦ
Нападение и поджог Владимирского храма во Львове вызвал протесты в Сербии и Греции...

В Мельбурне появился памятник Государю Николаю II
Бюст российского Императора был подарен Русской Православной Церкви Заграницей Фондом «Под Покровом Богородицы»...

Строительство Крымского моста идёт строго по плану
Строители начали сооружать морские пролёты под железную дорогу...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти выдающегося русского мыслителя и писателя В.В.Розанова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика