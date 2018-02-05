Нападение и поджог Владимирского храма во Львове вызвал протесты в Сербии и Греции…

Управляющему Львовской епархией Украинской Православной Церкви поступают письма с поддержкой из разных Поместных Православных Церквей. В частности, архипастыри Сербской и Элладской Православных Церквей осудили действия поджигателей храма УПЦ во Львове, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

3 февраля 2018 года епископ Будимлянский и Никшичцский Иоанникий (Сербская Православная Церковь) направил письмо архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету, в котором осудил действия злоумышленников, которые подожгли храм в честь святого равноапостольного князя Владимира во Львове.

«Трудно поверить, — пишет владыка Иоанникий в своём письме, — что в стране, в которой святой князь принёс свет Христова Евангелия, Его храмы подвергаются поджогам. Это зверство могли совершить только те, для кого чужды христианская этика и уважение к фундаментальным правам каждого человека на свой дом молитвы».

Владыка выразил надежду, что правоохранительные органы сделают всё от них зависящее, чтобы найти виновников и будут защищать права верующих на свои храмы для встречи с Богом.

Письма со словами сочувствия и поддержки в адрес архиепископа Львовского и Галицкого Филарета также поступили от митрополита Верийского, Науского и Кампанийского Пантелеимона (Элладская Православная Церковь) и епископа Пакрацкого-Славонского Иоанна (Сербская Православная Церковь).

Митрополит Пантелеимон отметил, что Верийская митрополия находится рядом и молится за восстановление храма св. равноапостольного князя Владимира. В своем письме он назвал поджог храма «кощунственным действием, с чьей бы стороны оно не происходило», а также «позорным и подлым поступком религиозной нетерпимости».

В своём письме епископ Иоанн отметил, что Церковь Христова страдает на протяжении всей её истории, и в контексте этого вспомнил Ясеновец в Хорватии, «где в XX веке была пролита кровь сотен тысяч православных христиан от рук людей, которые также называли себя христианами».

Уверяя архиепископа Филарета в своих молитвах, сербский архипастырь пообещал, что в своих контактах с международными организациями будет свидетельствовать о страданиях духовенства и верующих Украинской Православной Церкви и об их дискриминации на Украине.

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