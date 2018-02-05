Русская линия
Сводка новостей от 5 февраля 2018

Исламисты сбили в Сирии российский самолёт Су-25
Пилот майор Роман Филипов катапультировался, но был окружён боевиками и подорвал себя гранатой со словами «это вам за пацанов»…

Документы погибшего российского лётчика Романа ФилиповаНесмотря на громогласные заявления российских властей о том, что Россия окончила военную операцию в Сирии, разбив практически все крупные силы исламистов, российские военные продолжают гибнуть в этой далёкой мусульманской стране.

В небе Сирии по-прежнему продолжают боевые полёты российские лётчики, и заявления о том, что война в этой стране подходит к концу, похоже, не соответствуют действительности. Сирийская тематика просто на время была исключена из новостей российских СМИ, но боевые действия там продолжаются и лишь нарастают.

3 февраля во время выполнения боевого задания в районе Идлиба Су-25 майора российских ВКС Романа Филипова был сбит исламистами из ПЗРК и упал в местности, которая контролируется боевиками. Пилот успел катапультироваться, но вскоре был окружён и принял бой.

В Минобороны России заявили, что лётчик доложил о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

Расстреляв около 40 патронов из имевшихся у него 60, Роман Филипов был ранен. В то время как исламисты подошли к нему на расстояние двух шагов, он выкрикнул «это вам за пацанов» и подорвал гранату. Видео этого боя опубликовали сами исламисты.

В Минобороны уже заявили, что намерены представить российского лётчика к званию героя России.

У Романа Филипова в Приморье осталась семья и родные.

Русская линия

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Исламисты сбили в Сирии российский самолёт Су-25
Пилот майор Роман Филипов катапультировался, но был окружён боевиками и подорвал себя гранатой со словами «это вам за пацанов»...

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