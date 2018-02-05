Накануне визита в Россию главы Франции Эммануэля Макрона Россию посетила делегация французских бизнесменов, которые встретились с Владимиром Путиным…

Вопреки политике антироссийских санкций Москва и Париж в настоящее время предпринимают взаимные шаги, чтобы продолжать взаимовыгодную торговлю, и с этой целью через четыре месяца в Санкт-Петербург на Экономический форум приедет президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом задолго до своего визита глава Франции отправил в Россию бизнесменов, которые по приглашению президента России Владимира Путина 31 января 2018 года посетили Сочи и обсудили с главой Российского государства и своими коллегами возможность заключения новых взаимовыгодных торговых контрактов, пишет Les Echos (перевод InoPressa.Ru).

Владимир Путин приветствовал у себя 11 крупнейших французских предпринимателей, которые являются представителями 40 компаний, торгующихся на Парижской бирже: Total, Renault, Sanofi, Danone, Thales, Schneider Electric, Air Liquide, Dassault Aviation, Crédit Agricole, Leroy Merlin, Pernod Ricard и других.

Встреча была довольно продуктивной, и хотя об её итогам ничего не сообщалось, заявление президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде после состоявшегося разговора говорит само за себя.

«Экономические отношения между нашими двумя странами снова в наилучшем состоянии. Будут подписаны контракты!» — заявил Киде.

Русская линия