После скандала с многолетним строительством футбольного стадиона в Санкт-Петербурге были серьёзные опасения, что строительство Крымского моста превратится в вечную стройку, которая никогда не будет закончена. Однако, как показывает ход работ на этом объекте — строить в России умеют, если, конечно, хотят.

В настоящее время строители уже приступили к устройству железнодорожных пролетов моста над акваторией Керченского пролива, сообщает Интерфакс.

«Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более 2 км, который соединится с аркой», — заявили в Инфоцентре Крымского моста.

Пролеты устанавливаются над водой методом продольной надвижки. Конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения на данном этапе составляет около 45 миллиметров в минуту.

Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролётов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани.

«Железнодорожный пролёт Крымского моста — это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 метров», — говорится в пресс-релизе.

В 2018 году работа по сооружению пролетов железной дороги развернется на всех морских участках. В целом над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более 6 км железнодорожных металлоконструкций. Общая масса морских пролётов под железную дорогу составит свыше 60 тысяч тонн.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре текущего года, поездов — 1 декабря 2019 года.

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