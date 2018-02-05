Представители радикальной украинской партии «Свобода» привели в действие свои угрозы уничтожить храм Львовской епархии Украинской Православной Церкви во Львове и в ночь на 3 февраля подожгли храм святого князя Владимира (микрорайон Сихов). Об этом заявил в своём комментарии архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Огнём уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 м² и церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 м², повреждён церковный инвентарь на площади 40 м2», — говорится в сообщении Львовской администрации.

28 января «свободовцы» устроили акцию протеста возле храма с требованием сноса церкви. Пресс-служба епархии назвала это действо провокацией и отвергла обвинения в незаконности возведения на данном земельном участке церковного здания.

«То, что произошло во Львове, не укладывается в сознании людей. Печально, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма. Мы живем в XXI веке, но наблюдаем за тем, что ничего не изменилось со времён гонений на Христа. Иисус Христос был гоним вчера, гоним сегодня и будет гоним всегда. Но только Христос вчера, сегодня и навсегда, а имя гонителей исчезли с лица земли», — отметил архиепископ Филарет.

Стоит отметить, что факт умышленного поджога является безоговорочным, поскольку электроэнергия в храм не была подведена, тем более, прибыв на место происшествия, священник и представители Епархиального управления обнаружили выбитое окно, через которое вероятно и был совершён поджог.

Тем не менее, власти пока не спешат обнародовать причины пожара — они заявляют, что рассматриваю все версии, в том числе и возгорание несуществующей электропроводки. Впрочем, о наказании тех, кто решился своей рукой уничтожить святыню, можно не беспокоиться, они уже сами себя наказали, и их участь незавидна.

Главное сейчас для верующих канонической Церкви во Львове спокойно перенести постигшее их несчастье. Не случайно владыка Филарет первым делом выразил поддержку протоиерею Владимиру и его пастве и попросил всех верующих Львовской епархии об особых молитвах, «чтобы Господь утешил своих чад».

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