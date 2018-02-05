Накануне зимней Олимпиады западные журналисты сняли фильм, в котором говорится о том, что допинг употребляют лыжники практически всех стран…

Скандал с массовым отстранением российских спортсменов от зимней Олимпиады (из-за употребления ими допинга), получил новый, совершенно неожиданный поворот. Расследование, проведённое журналистами немецкого телеканала ARD, британского издания Sunday Times, шведского телеканала SVT и швейцарского онлайн-издания Republik, показывает, что применением допинга в массовом порядке не гнушаются практически во всех спортивных державах.

В связи с этим в лыжных гонках накануне Олимпиады разгорается крупнейший допинговый скандал, сообщает «Немецкая волна».

Около трети всех медалей в лыжных гонках на Олимпиадах и чемпионатах мира в период с 2001 по 2010 годы были получены атлетами с «подозрительными» допинг-пробами. Эти данные получены благодаря базе данных, включавшей в себя информацию о 10 тысячах тестов в дисциплине лыжные гонки, взятых в период с 2001 по 2010 годы. Эта база данных была передана журналистам неизвестным осведомителем.

Тесты 290 атлетов, завоевавших 313 медалей различного достоинства, содержат «ненормальные» показатели — то есть такие, вероятность возникновения которых в естественной среде меньше одной сотой. Помимо российских спортсменов, сомнительные показатели присутствуют у 22 лыжников из Германии, далее следуют спортсмены из Норвегии, Швеции, Италии и других стран.

Около 50 спортсменов с «подозрительными» тестами допущены до Олимпиады в Пхёнчхане. Таким образом, накануне Олимпиады мировому спорту грозит новый крупный допинговый скандал, и можно уже сказать, что авторитету МОК, ВАДА и прочих структур, ответственных за организацию этих соревнований, нанесён очередной серьёзный удар. Олимпийское движение благодаря этому оказалось на грани полного краха.

Русская линия