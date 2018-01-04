Борьба либеральной общественности и активистов-богоборцев против строительства православных храмов в Москве начала приносить свои горькие плоды — противники «Программы 200» понимают, что большинство москвичей поддерживают строительство новых храмов, и поэтому в рамках закона они не в силах остановить появление новых и восстановление разрушенных святынь.

В связи с этим тактика безбожников в последнее время резко поменялась — вместо организации протестов они перешли к нападениям на храмы и попыткам поджога церковных строений.

Только за последние дни в России случилось два подобных случая. В Ростове-на-Дону и в подмосковных Мытищах, где неизвестные подожгли храм Всех Святых, сообщает «Православие и мир».

«Пока все предаются новогоднему. Позвонил знакомый священник отец Владислав Каховский, настоятель храма Всех Святых в Мытищах. Прекрасный человек и настоящий миссионер. Вечером 29 декабря его храм подожгли. Точнее, кто-то поджог прилегающую к храму бытовку (непосредственно, видимо, побоялся). Огонь сразу перекинулся на деревянную церковь. Сгорела крыша, обгорели стены, забор, деревья на территории. К счастью, народ быстро заметил и потушил. Но ущерба всё равно почти на миллион», — написала на своей странице в Фейсбуке журналистка Светлана Галанинская.

«В полицию, конечно, отец Владислав заявил, но понятно, что никто никого искать не будет. И самое прекрасное, что в связи с праздниками и местные, и подмосковные СМИ ставить в новости инфу о происшедшем отказались. Чтобы не портить новогоднюю повестку. Люди ж отдыхают. Так что как бы и не было ничего», — отметила журналистка.

Приход храма Всех Святых был зарегистрирован в августе 2003 года, а 27 сентября была совершена первая Божественная литургия во временно предоставленном общине Всехсвятского храма помещении завода «Стройпластмасс». В 2005 году прихожанами храма была возведена часовня во имя святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), а в 2007 году — небольшая деревянная церковь во имя Всех Святых.

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