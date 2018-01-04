Святейший Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй, отмечающий сегодня своё 85-летие, не сможет возглавить церковные торжества по этому поводу из-за ухудшения состояния своего здоровья, и поэтому в Грузии скромно отметят эту дату, сообщает РИА Новости.

Единственное мероприятие, запланированное в четверг в Грузинской Патриархии, это презентация нового издания Библии. Традиционный всеобщий приём, визит делегаций из зарубежных стран и торжественный ужин, не состоятся, пояснили в Патриархии.

«Торжества не состоятся по причине ухудшения состояния здоровья Патриарха. Вместе с этим Патриарх Илия Второй считает, что сейчас не время для торжества и веселья», — заявил представитель Патриархии.

Его Святейшество уже поздравили премьер-министр Георгий Квирикашвили, президент Георгий Маргвелашвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

«С большой любовью и уважением хочу преклониться перед бесценной и самоотверженной деятельностью Патриарха, которую он посвятил нашей стране и нации в течение 40 лет. С его благословения и с безустанным трудом со дня интронизации по сей день было обновлено и построено множество церквей и монастырей; а его проповедь — это призыв к милосердию, терпимости, любви близких и родины, стремление к честности и трудолюбию, образованию, что так необходимо нашей стране», — говорится в поздравлении Квирикашвили, распространенном его пресс-службой.

Предчувствуя, что человеческая немощь и болезни могут не дать ему возможности в прежнем режиме управлять церковными делами, Грузинский Патриарх Илия II в ноябре 2017 года назначил митрополита Сенекского и Чхороцкуского Шио (Муджири) Местоблюдителем Патриаршего престола.

Затем Его Святейшество не смог приехать в Москву на празднование 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. А в конце декабря вынужден был отменить и торжества по случаю 40-летия со дня своей интронизации на Патриарший престол.

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