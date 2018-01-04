После вмешательства России в войну в Сирии взаимоотношения двух Церквей становятся более тесными…

Многие россияне до сих пор недоумевают, зачем России нужно было вмешиваться в межарабский конфликт в Сирии и далеко за пределами российских территорий участвовать в войне, отдавая жизни российских солдат за благополучие иноверцев.

Настораживает в этой ситуации то, что подобное уже было в СССР, когда советские войска воевали в Афганистане. Тогда необходимость участия в войне солдатам объясняли интернациональным долгом. Сейчас звучит другой посыл — российские военные воюют с террористами, которые могут в противном случае перейти на территорию России. Но такой аргумент мало кого убеждает, ведь террористы есть во многих странах, но Москва не вводит туда свои войска.

Впрочем, военная операция в Сирии смогла принести и свои положительные плоды. Помимо политических резонов, она заметно активизировала сотрудничество Русской и Антиохийской Православных Церквей. А антиохийские христиане сегодня как никто другой нуждаются в помощи и поддержке со стороны Москвы.

1 января 2018 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X принял в своей резиденции в Дамаске игумена Арсения (Соколова), представляющего Русскую Православную Церковь при Антиохийском Патриаршем престоле, и представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всея Африки иерея Виктора Кулагу.

Его Блаженство поздравил игумена Арсения с возвращением работы Представительства Русской Православной Церкви из Бейрута в Дамаск и пожелал ему помощи Божией в служении в сирийской столице.

В ходе беседы обсуждались вопросы расширения академических связей между Русской и Антиохийской Православными Церквами. В настоящее время три студента из Антиохийского Патриархата проходят обучение в учебных заведениях Русской Православной Церкви. В свою очередь, двое выпускниц Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета обучаются на магистратуре Богословского института имени преподобного Иоанна Дамаскина при Баламандском университете в Ливане.

По благословению Блаженнейшего Патриарха Иоанна летом 2018 года пятнадцать студентов-богословов из этого института будут направлены в Россию на интенсивные курсы русского языка.

Блаженнейший Патриарх тепло приветствовал гостей Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске — иерея Виктора и его супругу Татьяну и пожелал успехов в их нелегком служении в Египте.

В тот же день в здании Патриархии состоялись встречи представителей Патриарха Московского и всея Руси с епископом Ефремом Селевкийским, викарием Блаженнейшего Патриарха Иоанна, заведующим Патриаршей канцелярией, и епископом Лукой Седнайским. Игумен Арсений подарил епископам Ефрему и Луке книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии» на арабском языке.

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