Сенатор Олег Морозов считает, что проводить по этому вопросу референдум нельзя и нужно принять волевое решение…

В Совете Федерации допустили, что время для захоронения трупа Ленина уже пришло

Не успели отшуметь новогодние праздники, как в России вновь начались споры о необходимости захоронения трупа Ленина. Эту тему, в частности, подняли в Совете Федерации, члены которого допускают, что время для захоронения трупа Ленина, действительно, уже пришло, сообщает РИА Новости.

Так, сенатор Олег Морозов предложил захоронить Ленина прямо в мавзолее на Красной площади.

«Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе мавзолея. Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения», — заявил парламентарий.

По его словам, если вопрос о захоронении Ленина выносить на всероссийский референдум, как это предлагали, то любой результат голосования может «взорвать» страну.

«Уже много раз говорил и повторю: хоронить Ленина через референдум — это как? 72 на 28 — и тогда хороним! Так? А если 51 на 49? Тоже хороним? Или тогда не станем? Какой разрыв в голосах допустим для решения этого вопроса? Это вопрос лично меня мало волнует, но я понимаю, как тот или иной вариант его решения может взорвать страну», — сказал Морозов.

По его замыслу, на месте захоронения Ленина на Красной площади и созданного там мемориала памяти и примирения можно было бы также захоронить символы гражданской войны — «условные знамена противоборствующих сторон». «Тогда и разрушать ничего не надо. И смысл в захоронении будет. А иначе очередной раскол и взаимные упреки», — считает сенатор.

Морозов подчеркнул, что не является сторонником спешного решения этого вопроса. «Не исключаю, что сейчас нас ничто к этому не побуждает. Но если вопрос приобретёт остроту, тогда такой вариант будет оптимальным», — отметил он.

Впрочем, есть и другая точка зрения — многие считают, что мавзолей вообще не вписывается в исторический облик Московского Кремля и его нахождение на Красной площади недопустимо. Хорониться же Ленина прямо в мавзолее — это всё равно, что оставить его лежать на прежнем месте.

В одном все точно сходятся — нахождение мумии Ленина в открытом доступе недопустимо. Тело необходимо предать земле.

Русская линия