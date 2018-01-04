После признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, палестинские власти в знак протеста прервали всякие контакты с американскими властями и заявили, что им нет места в урегулировании палестино-израильского конфликта.

В результате вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс вынужден был под надуманными предлогами дважды отменить свою поездку на Ближний Восток, поскольку в Израиле с ним согласились встретиться только евреи, а он планировал провести переговоры и с представителями Палестины. Однако те отказались от любых контактов.

Это всерьёз разозлило президента Трампа, и он пригрозил палестинцам лишить их 300 млн долларов ежегодной американской помощи.

В ответ власти Палестины сообщили, что не пойдут на поводу у американского президента, и хотя он пытается их шантажировать, деньги не заставят их продать Иерусалим, сообщает телеканал «Царьград».

«Иерусалим — это вечная столица государства Палестина. Город и его святыни не продаются за золото или миллиарды», — заявил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейн.

Таким образом, в результате принятого США одностороннего решения о признании Иерусалима столицей Израиля, американские власти оказались в международной изоляции и могут подорвать свои позиции в вопросе ближневосточного урегулирования.

Русская линия