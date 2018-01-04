Русская линия
Сводка новостей от 4 января 2018

Палестина ответила Трампу, что Иерусалим не продаётся
Президент США пригрозил прекратить финансовую помощь палестинцам, если те продолжат игнорировать американских дипломатов…

Карта ИзраиляПосле признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, палестинские власти в знак протеста прервали всякие контакты с американскими властями и заявили, что им нет места в урегулировании палестино-израильского конфликта.

В результате вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс вынужден был под надуманными предлогами дважды отменить свою поездку на Ближний Восток, поскольку в Израиле с ним согласились встретиться только евреи, а он планировал провести переговоры и с представителями Палестины. Однако те отказались от любых контактов.

Это всерьёз разозлило президента Трампа, и он пригрозил палестинцам лишить их 300 млн долларов ежегодной американской помощи.

В ответ власти Палестины сообщили, что не пойдут на поводу у американского президента, и хотя он пытается их шантажировать, деньги не заставят их продать Иерусалим, сообщает телеканал «Царьград».

«Иерусалим — это вечная столица государства Палестина. Город и его святыни не продаются за золото или миллиарды», — заявил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейн.

Таким образом, в результате принятого США одностороннего решения о признании Иерусалима столицей Израиля, американские власти оказались в международной изоляции и могут подорвать свои позиции в вопросе ближневосточного урегулирования.

Русская линия

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