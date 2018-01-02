Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» приветствовал заявление президента России Владимира Путина о том, что государство будет поддерживать такие общественные организации, как центр «За жизнь!», то есть движения, всеми силами стремящиеся уменьшить количество абортов в России.

«Прежде всего, я должен сказать о том, что Церковь борется за каждую человеческую жизнь. Есть разные способы спасать жизни: при помощи петиций, запретов, создания благоприятных условий для семьи, консультаций для беременных женщин и так далее. Церковь старается использовать все эти возможности, и исследовать все пути, при помощи которых можно спасать жизни детей», — заявил владыка Иларион в ответ на просьбу прокомментировать заявление Владимира Путина.

По его словам, в российском обществе в последнее время очень часто идёт полемика вокруг конкретного законопроекта или какой-либо инициативы по ограничению абортов. При этом спорящие пытаются противопоставить в этом вопросе Церковь и государство, Святейшего Патриарха Кирилла и Президента России Владимира Путина. Хотя на самом деле это не так.

«Я думаю, что в данном случае и у Церкви и у государства цель общая. Цель заключается в том, чтобы дать возможность родиться максимальному количеству детей. Соответственно, Церковь надеется в этом вопросе на поддержку государства, государство, я думаю, рассчитывает на поддержку Церкви. И когда я говорю, Церкви, я в данном случае употребляю это слово в широком смысле, имея в виду и другие наши традиционные конфессии, которые в полной мере разделяют нашу озабоченность тем высоким уровнем абортов, который по-прежнему сохраняется в стране», — заявил митрополит Иларион.

Отметив, что в связи с борьбой с абортами верующие люди очень часто подвергаются критике, председатель ОВЦС заявил, что у духовенства нет цели вмешиваться в чью-либо личную жизнь, но оно не может не предупредить тех, кто решается на убийство своего собственного зачатого ребёнка, что аборт — это тягчайший грех, убийство, которое влечёт за собой глубокое личное несчастье тех, кто решился на такой страшный шаг.

«Мы понимаем, что никакими запретами невозможно решить эту проблему, эта проблема будет решена только тогда, когда у людей, способных на убийство детей (и у женщин, и у мужчин, которые этому способствуют), проснётся совесть, когда они скажут, что этого делать нельзя, потому что это убийство, потому что это грех, когда они поймут, что дать жизнь человеку — это самое большее и самое лучшее, что мы можем дать. Мы живём в значительной степени для того, чтобы давать жизнь потомству», — отметил архипастырь.

«Ну и, кроме того, конечно, должны создаваться благоприятные условия для семьи, для того, чтобы рождение детей было, в том числе, и выгодно в материальном плане. Это уже в первую очередь забота государства, хотя и Церковь не отказывается от участия в этом деле, и мы при многих приходах сейчас создаём такие кассы взаимопомощи, которые направлены на то, чтобы помогать многодетным семьям, беременным женщинам. И множество сегодня существует инициатив в разных епархиях, направленных на поддержание беременных женщин и многодетных семей», — заключил владыка Иларион.

Русская линия