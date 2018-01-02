Патронажная служба помощи на дому «Милосердие» открывает новое направление деятельности — бесплатное обучение и консультирование родственников на дому. Специалисты могут посетить семьи в Москве или Подмосковье, или проконсультировать желающих по телефону, сообщает Милосердие.Ru.

Семья, которая сталкивается с необходимостью ухаживать за тяжелобольным родственником после заболевания или травмы, чаще всего не знает, как правильно организовать уход и вынуждена искать способы решения появившихся проблем самостоятельно. Помощь родственникам и ухаживающим имеет большое значение, особенно в первое время. Сестры милосердия могут оказать эту помощь, подсказать и обучить, как ухаживать, чтобы избежать серьёзных осложнений и сберечь здоровье близкого человека.

Ежемесячно патронажная служба «Милосердие» оказывает помощь по уходу более 40 нуждающимся, и обрабатывает более 50 новых обращений, поступающих в службу. Сестры патронажной службы консультируют родственников на дому. Одна ситуация не похожа на другую: ухаживающим важно не только рассказать, но показать, как помочь близкому в тех условиях, в которых он проживает.

Основные вопросы, с которыми обращаются родственники: как правильно повернуть и посадить, как кормить в случае нарушений глотания, как избежать пролежней, какими средствами по уходу лучше пользоваться, какой должны быть кровать и матрас и т. п.

Патронажная служба помощи на дому — один из первых проектов православной службы помощи «Милосердие». Патронажная служба ухода на дому «Милосердие» имеет 25-летний опыт работы и с декабря 2017 года получает поддержку Комитета общественных связей Правительства Москвы и Фонда президентских грантов на развитие направления выездного консультирования. С каждой просьбой служба работает индивидуально. Сестры милосердия оказывают больному медицинскую и социальную помощь, осуществляют духовную поддержку, а также восполняют недостаток общения, в котором нуждаются одинокие подопечные.

Русская линия