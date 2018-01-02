Русская линия
Сводка новостей от 2 января 2018

Вахтанг Кипшидзе: «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, не комментируем»
В Церкви оставили без комментариев выходку Собчак и её мужа Виртогана, которые в новогоднюю ночь под музыку бесновались перед входом в православный храм…

Собак и её муж беснуются перед храмомСкандально известная бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России, в свойственном ей скандальном стиле начала свою предвыборную кампанию: в новогоднюю ночь она выложила на своей странице в Instagram ролик с разнузданными танцами на фоне православного храма, сообщает «Русская весна».

На записи, которую Собчак подписала «Пусси Райот уже не те» и сопроводила хештегом «Рублёвка», кандидатка в президенты, её муж Максим Виторган и ещё один мужчина (в котором пользователи соцсетей узнали участника «Квартета И» Ростислава Хаита) под музыку беснуется у входа в православный храм.

До того, как удалить видео со своей страницы, Собчак уточнила, что оно было снято в новогоднюю ночь.

В комментариях не оценившие такого поведения Собчак пользователи Сети предложили «весёлой компании» после танцев у православного храма станцевать у мечети или синагоги, и тогда станет ясно, насколько они принципиальны в своём отношении к религии.

Понятно, что, как и «Пусси Райот», своей выходкой Собчак пыталась спровоцировать представителей Церкви на жёсткую реакцию, однако в Церкви не стали обращать внимание на её кривляние, предоставив россиянам самим оценить поведение Собчак.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

После неудавшейся провокации Собчак вынуждена была удалить видео со своей страницы в Instagram.

Русская линия

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Вахтанг Кипшидзе: «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, не комментируем»
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