Премьер-министр Греции Алексис Ципрас накануне 25 декабря, когда Элладская Православная Церковь, живущая по новоюлианскому календарю, празднует Рождество Христово, демонстративно покинул пределы Греции и вместе с семьёй прибыл в Сербию, где Рождество будут отмечать только через две недели — по юлианскому календарю.

Такое поведение главы Греческого государства, где Православие объявлено государственной религией, вызвало возмущение среди духовенства Элладской Православной Церкви, и хотя многие из греческих архипастырей не хотели бы видеть у себя в храме человека, который отказался присягать в верности стране на Евангелии, тем не менее отъезд Ципраса из Греции был воспринят ими как плевок в адрес православных греков.

В связи с этим митрополит Калавритский Амвросий заявил, что своим поведением премьер Греции показал, что он нехристь и безбожник, и теперь это ни у кого не должно вызывать сомнений, сообщает Agionoros.Ru.

«25 декабря для сербов простой рабочий день. Но сербы православные христиане. Что они подумали, когда увидели, как премьер-министр Греции уехал на Рождество из своей страны вместе со всей своей семьей? Они убедились в том, что Грецию возглавляет безбожник. Своей поездкой в Белград он продемонстрировал своё безразличие к христианству», — отметил архипастырь.

По словам владыки Амвросия, премьер-министр Греции «демонстративно рекламировал своё безбожие за рубежом. То есть Ципрас — безбожный и антихристианский премьер-министр».

Митрополит Калавритский напомнил, что в ходе официального визита в Израиль Ципрас вёл себя по-другому: «Он словно школьник смирено надел кипу и стоял у Стены плача».

Всё это, по мнению владыки, говорит о том, что Грецией управляет «никчемный человек», который готов «поклониться даже диаволу».

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