С наступлением 2018 года в России вступил в силу целый ряд нововведений. В частности, с 1 января нового года в нашей стране введён запрет на продажу алкогольных энергетиков, что стало ещё одним шагом на пути борьбы с алкоголизацией российского населения, сообщает РИА Новости.

Запрет будет касаться производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Исключение сделано лишь для производства напитков для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Вопрос о запрете подняли в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки. К слову сказать, в Москве и Подмосковье их продажа была запрещена уже с середины 2015 года.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Геннадий Онищенко уже приветствовал это решением, которое было принято по инициативе Минфина. «Я бы пошел дальше и полностью запретил бы производство алкогольных энергетиков на территории нашей страны, даже если напиток пойдет только на экспорт», — сказал Онищенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что в противном случае страна будет нести имиджевые потери, так как другие страны, куда будут поставляться эти напитки, начнут заявлять о том, что у себя мы их запретили, а к ним поставляем. «Мы же должны думать и об имидже нашей страны. Не обеднеет наша алкогольная мафия», — отметил депутат.

Русская линия