Татьяна Савинова: «Я глубоко убеждена, что акушер-гинеколог — это специалист, который может отговорить женщину от аборта и помочь принять правильное решение — выносить ребёнка»

В клиниках Свердловской области обучили 150 специалистов методам консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора, что в итоге начало приносить свои положительные плоды — только в первом полугодии 25% женщин отказались от абортов. Об этом в ходе прямого эфира на ОТВ сообщила заместительница губернатора региона Татьяна Савинова, передаёт официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи.

«Я глубоко убеждена, что акушер-гинеколог — это специалист, который может отговорить женщину от аборта и помочь принять правильное решение — выносить ребёнка. Аборт противоречит биологии женщины», — заявила Татьяна Савинова.

Также с прошлой недели в аптеках на всех тестах на беременность появились QR-коды, ведущие на страницу с информацией о развитии малыша, советами по здоровью будущей мамы и мерами социальной поддержки. Если тест покажет отрицательный результат, код направит на ресурсы по подготовке к беременности.

«Женщины узнают о беременности не в кабинете врача, а один на один с тестом. Нам очень хочется, чтобы уралочки сразу чувствовали, что медицинские сотрудники рядом, они не одни», — подчеркнула Татьяна Савинова.

В марте 2026 года все частные клиники Свердловской области добровольно отказались от убийства детей в утробе.

Как отмечал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, этот шаг — не ограничение, а реальная защита права женщины на материнство, гарантированного 38-й статьей Конституции РФ. В отличие от государственных учреждений, частные клиники, имеющие лицензию на аборт, как правило, не проводят полноценной медико-социальной работы, лишая женщин в состоянии репродуктивного выбора необходимой поддержки.

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