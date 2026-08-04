Святыня отныне будет доступна для всех желающих поклониться Божией Матери и помолиться у её чудотворного образа…

3 августа 2026 года произошло поистине историческое событие — чудотворная Донская икона Божией Матери нашла своё окончательное пристанище в Донском ставропигиальном мужском монастыре Москвы, сообщает РИА Новости.

Донская икона Божией Матери, наряду с Владимирской иконой, в апреле 2026 года была возвращена Русской Православной Церкви Третьяковской галереей в безвозмездное пользование на 49 лет. Сообщалось, что она выставляется в Храме Христа Спасителя временно до завершения реставрации в Большом соборе Донского монастыря.

«Состоялось перенесение чудотворной Донской иконы Божьей Матери из Храма Христа Спасителя в Донской ставропигиальный монастырь г. Москвы. Икона установлена для поклонения в малом соборе монастыря», — говорится в сообщении официального сайта Донского монастыря.

Отныне святыня доступна для поклонения верующих, указали в обители.

Чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы, предположительно написанная в XIV веке преподобным Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. По преданию, именно этот образ находился среди русских дружинников во время Куликовской битвы в 1380 году. У Донской иконы в 1552 году перед казанским походом молился Царь Иван Грозный, который после похода поместил её в Благовещенский собор Московского Кремля.

При большевиках святыня была отнята у Церкви и с 1930 года хранилась в Третьяковской галерее.

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