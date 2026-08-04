Ряд болгарских СМИ выдумали «новость» о том, что на Патриаршей службе в адрес Элеоноры Митрофановой звучали оскорбительные выкрики…

Болгарская Православная Церковь опровергла сообщения СМИ о мнимом инциденте с послом России во время Патриаршей Литургии

Софийская митрополия Болгарской Православной Церкви вынуждены была выступить с официальным опровержением лживых сообщений ряда СМИ о том, что Патриарх Болгарский Даниил якобы прервал Божественную Литургию в кафедральном соборе «Святая Неделя» из-за протестных выкриков в адрес посла России Элеоноры Митрофановой. Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте Glasove, информация об инциденте в храме не соответствует действительности, передаёт портал Raskolam.net.

Сообщается, что поводом для распространения слухов стало посещение храма посланницей России для поклонения чудотворной Гавайской иконе Божией Матери. В ряде социальных сетей и Интернет-изданий появились утверждения о том, что присутствующие выражали недовольство её визитом, выкрикивая лозунги «здесь не Москва!».

В Софийской митрополии пояснили, что во время утреннего богослужения, предшествовавшего Литургии, действительно, возникли шум из-за большого наплыва верующих, желавших приложиться к святыне. Болгарский Патриарх Даниил дважды призвал присутствующих к тишине и порядку, чтобы обеспечить благоговейное проведение службы. После этого богослужение продолжилось. Никакого отношения к Элеоноре Митрофановой данные события не имеют.

Как это ни печально, но приходится признать, что ряд болгарских СМИ продолжают идти в русле русофобской политики чиновников Евросоюза и нагнетать в Болгарии необоснованную антироссийскую истерию на пустом месте.

Русская линия