Сегодня мы вспоминаем преподобного Корнилия Переяславского. В миру он звался Кононом и был сыном богатого рязанского купца. В юности он тайно оставил родительский дом и поступил в Лукьянову пустынь, прожив в которой пять лет перешел в Переяславскую обитель свв. Бориса и Глеба. В то время (XVII в.) в обители подвизались лишь три монаха и строитель Сергий. Братия долго отказывалась принять Корнилия, полагая, по виду, что ему не более пятнадцати лет и что глух и нем, так тот ничего не говорил о себе. Но преподобный не отходил от ворот обители, и терпение довело до цели — в конце концов его приняли.

Св. Корнилий усердно выполнял все послушания. В трапезе святой послушник не садился с братией, но довольствовался тем, что оставалось, принимая пищу три раза в неделю. Через пять он лет был пострижен в иночество. С тех пор его никто не видел спавшим на постели, а послушания он выполнял еще с более усердным рвением. Число братии увеличилось, и некоторые смеялись над Корнилием как над юродивым, но он молчал и терпел. Спустя три года, с благословения настоятеля, он ушел в затвор молчания. Так прожил он тридцать лет, оставаясь, по мнению многих, глухим и немым.

Перед кончиною, последовавшей 22 июля 1693 года, преподобный Корнилий исповедался у духовника обители отца Варлаама, причастился Святых Таин и принял схиму. Преподобный был погребен в часовне. Через 9 лет при построении нового храма его мощи были обретены нетленными. В 1705 году святитель Димитрий, митрополит Ростовский (память 28 октября), освидетельствовал мощи преподобного Корнилия, и они были помещены в новом храме под спудом. Тогда же святитель Димитрий составил преподобному тропарь и кондак.

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