История свидетельствует, что люди, рядящиеся в либералов и свободолюбцев, на поверку часто оказываются самым жестокими гонителями любой свободы, а тем более, свободы во Христе. Из ветхозаветной истории известно, что в Содоме и Гоморре именно такие «свободные от всяких нравственных оков либералы» открыто приступали к Лоту и требовали отдать им на поругание его гостей — Ангелов Божиих. В русской истории большевики выступали за «свободу, равенство и братство», а закончили кровью многих тысяч русских людей. В США сначала бежавшие из «несвободной» Европы «свободолюбцы» истребили индейцев, а затем постепенно распространили свою власть на другие страны и теперь силой оружия указывают всему миру, как и что ему делать и каких ценностей придерживаться.

Стоит ли после этого удивляться, что Либеральная партия Республики Молдова на днях выступила с официальным требованием к парламенту страны начать гонения на Православную Церковь Молдовы, потребовав от духовенства официально разорвать все связи с Русской Православной Церковью. В случае отказа выполнить данное требование либералов, они потребовали признать Молдавскую Церковь вне закона и полностью запретить её деятельность под тем предлогом, что это необходимо для обеспечения «национальной безопасности», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Cotidianul.md.

В своем публичном заявлении представители Либеральной партии подчеркивают, что текущая деятельность и риторика Русской Православной Церкви, которая «открыто поддерживает военную агрессию России на Украине», представляют прямую угрозу для суверенитета и безопасности Молдовы. Молдавские либералы ссылаются на недавний опыт Эстонии, где законодательно было ограничено влияние Московского патриархата на местные религиозные структуры.

Авторы инициативы убеждены, что связь Православной Церкви Молдовы с Московским Патриархатом способствует «распространению пропаганды и деструктивному влиянию на духовное наследие страны». Кроме того, либералы заявили, что недавние медийные скандалы вокруг «Бессарабской митрополии» являются «частью спланированной дискредитирующей кампании, цель которой — помешать укреплению независимых религиозных институтов в Республике Молдова».

В заключение Либеральная партия призывает власти страны действовать решительно для «защиты национальных интересов и европейского вектора развития», утверждая, что «сохранение подчинения российской духовной вертикали» более недопустимо в контексте стремления Молдовы к единству и соблюдению «европейских ценностей».

Русская линия