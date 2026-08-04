29 июля 2026 года пребывающая в России делегация Антиохийской Православной Церкви в составе митрополита Захлейского и Баальбекского Антония и клирика Захлейской митрополии архимандрита Иеремии (Аззама), которых сопровождал представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, посетили Троице-Сергиеву Лавру и Московскую духовную академию, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на пресс-службу МДА.

Вместе с антиохийскими архиереями Лавру также посетила группа студентов Богословского института имени Иоанна Дамаскина при Баламандском университете в Ливане во главе с преподавателем университета архимандритом Хризостомом (Эль-Мешерки).

Гости поклонились мощам преподобного Сергия и иконе Святой Троицы в Троицком соборе обители, после чего для них состоялась экскурсия по монастырю, а также по Московской духовной академии.

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл поприветствовал гостей в Трапезной палате Царских чертогов Академии.

После трапезы студентам Богословского института профессор кафедры богословия Академии иерей Антоний Борисов прочитал лекцию на английском языке «В поисках обновленного базиса для межхристианского диалога. Перспективы святоотеческой антропологии в экуменическом контексте».

30 июля студентов Богословского института из Ливана принимала в Москве Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает сайт ОЦАД. Для делегации была проведена экскурсия по ОЦАД и Патриаршему Черниговскому подворью. Гости поднялись на колокольню, где имели возможность позвонить в колокола.

Затем состоялась встреча делегации с ректором ОЦАД протоиереем Максимом Козловым.

Также заведующая кафедрой церковной истории и церковного права ОЦАД Наталия Семёнова прочитала для представителей делегации лекцию на тему «Правовые основы сотрудничества Церкви и государства в Российской Федерации» (на английском языке).

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