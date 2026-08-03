Открытие монумента стало первым шагом в создании на набережной Волги «Аллеи адмиралов» и было приурочено к 25-летию канонизации флотоводца…

2 августа 2026 года на территории морского храма в честь Рождества Богородицы в Костроме состоялось торжественное открытие и освящение памятника праведному адмиралу Феодору Ушакову. Открытие бюста святому стало первым шагом в создании на набережной Костромы «Аллеи адмиралов», которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам, сообщает официальный сайт Костромской епархии.

Скульптурное изображение непобедимого флотоводца с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков. Святой. Праведный. Непобедимый. 1745−1817» было преподнесено в дар Костроме инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса во имя святого праведного воина Федора Ушакова в Москве и Фондом Андрея Первозванного.

В своем слове перед собравшимися глава региона губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил заслуги флотоводца перед Отчизной и указал, что жизнь и подвиги беззаветного служения Родине праведного адмирала служат в нынешней непростой обстановке примером и ориентиром в служении Отечеству. «Костромская губерния дала России более 110 адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов. Это люди, которые прославили нашу страну и честно служили ей. Наш долг — сохранить память о них», — отметил губернатор.

Сенатор Светлана Кириллова назвала открытие памятника историческим событием для региона.

Глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, являющийся почетным настоятелем храма праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном г. Москвы, в своем слове обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что открытие бюста адмиралу приурочено к 25-летию канонизации святого. Это прославление положило начало организованного Фондом Андрея Первозванного паломничества в Мордовию, где в Рождества-Богородицком Санаксарском монастыре покоятся мощи флотоводцу, и где 5 августа состоятся юбилейные торжества его канонизации.

Глава Костромской митрополии митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт наградил создателей монумента медалями и грамотами Костромской епархии.

Затем прозвучал салют, а также произведены звуковые сигналы в честь торжественного события с судов, стоящих на рейде. Оркестром Академии РХБЗ им. Маршала С. К. Тимошенко был исполнен соответствующий событию марш. Собравшиеся под колокольный звон возложили цветы к монументу праведного воина Федора Ушакова. Были провозглашены многолетие защитникам Отечества, в морских чинах несущих своею службу по охране рубежей Родины, и «Вечная память!», отдавшим свою жизнь за Отечество морякам.

Русская линия