В Екатеринбурге ко Дню города освятили один из самых высоких православных памятников в России — «Собор Архистратига Михаила»…

Митрополит Екатеринбургский Евгений: «Сегодня мы освящаем не просто монумент, это — икона! И это — самая большая икона Архангела Михаила и Небесных сил, которую я видел»

1 августа 2026 года, в День города Екатеринбурга, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила» в одноименном спортивном квартале столицы Урала. Уникальный православный монумент — подарок Русской медной компании городу святой Екатерины, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

На открытии памятника присутствовали глава РМК Игорь Алтушкин, а также почетные гости — первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ по УрФО Артем Жога, губернатор Денис Паслер, члены областного правительства, глава города Алексей Орлов, председательница Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий и другие.

Митрополит Екатеринбургский Евгений отметил важное духовное значение нового православного памятника:

«Город Екатеринбург часто называют самым динамично развивающимся, самым добрым, городом самых сильных людей. И сегодня мы освящаем не просто монумент, это — икона! И это — самая большая икона Архангела Михаила и Небесных сил, которую я видел. Вместе с этой композицией в наш город пришла большая сила добра! Я хочу пожелать, чтобы сила добра всех Архангелов защищала и оберегала наш город».

Венчает композицию грандиозная фигура предводителя Небесного воинства Архистратига Михаила, который словно берет весь мир под свою ангельскую защиту. Поднятый вверх меч символизирует защиту веры и готовность к духовной борьбе против зла.

«Согласно Священному Писанию, Архангел Михаил является предводителем Небесного войска. Он одолел Люцифера, который не пожелал подчиняться Божьей воле. Низвергнув сатану с Небес, Архангел Михаил удостоился быть главой ангелов. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. В широком смысле его образ символизирует борьбу с любым беззаконием и греховным искушением в мире людей», — пояснили замысел авторы проекта.

Под сферой размещен текст молитвы Архангелу Михаилу, так что каждый оказавшийся рядом прохожий может помолиться предводителю Небесного воинства.

В пресс-службе РМК отметили, что в стране много памятников Архангелу Михаилу, но нигде нет скульптуры, где бы упоминались остальные архангелы: Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил.

Чтобы показать весь сонм Небесных сил, скульптор решил создать эффект полёта. Ангелы словно парят над золотым шаром, который символизирует мироздание. Именно этот шар стал одним из первых элементов, привезённых в Екатеринбург из мастерской в Нижнем Новгороде. Диаметр сферы — около двух метров, вес — более двух тонн. Внушительная конструкция держится на скрытых креплениях.

Уникальный монумент является одним из самых высоких православных памятников в России, его высота — около 16 метров, что немногим меньше статуи Князя Владимира на Боровицкой площади в Москве, высота которой составляет 17,5 метров.

Первая скульптурная композиция из серии «Собор Архистратига Михаила» была установлена и торжественно открыта в Челябинске Русской медной компанией в 2025 году. Автор обоих проектов — известный скульптор, член Союза художников России Алексей Щитов.

Русская линия