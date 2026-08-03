1 августа 2026 года, в праздник обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1903), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает Патриархия.Ru.

В 2026 году в Дивеевской обители отмечают юбилейные даты: 200-летие основания Мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летие возобновления монашеской жизни.

Святейший Владыка проследовал к Преображенскому собору монастыря, где поклонился честным мощам преподобного Серафима, которые по сложившейся традиции перед началом богослужения были принесены из Троицкого собора и поставлены за престолом.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил служение Божественной литургии под открытым небом на площади перед Преображенским собором.

По данным ГУВД по Нижегородской области, всего на Патриаршее богослужение на монастырской площади перед Преображенским собором собралось около 7,5 тысяч верующих.

Богослужебные песнопения исполнил хор Серафимо-Дивеевского монастыря, старший регент — монахиня Елена (Царахова). Ряд песнопений исполнил хор Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая (Кутепова) под управлением Екатерины Савушиной.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас», Нижегородской областной государственной телекомпании ННТВ и телеканала «Волга», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, сайте Нижегородской епархии и портале Серафим.рф. Для удобства многочисленных участников праздничного богослужения трансляция была выведена на большие экраны, установленные на территории монастыря.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о Святой Руси.

Святейший Патриарх Кирилл совершил славление преподобному Серафиму Саровскому и прочитал молитву у мощей святого.

По окончании Литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству образ преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей.

От лица насельниц и паломников Серафимо-Дивеевского монастыря Святейшего Владыку также приветствовала игумения Сергия (Конкова). Настоятельница обители преподнесла Его Святейшеству икону с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи, написанную по образцу иконы из кельи преподобного Серафима Саровского, а также богослужебную просфору и четки.

Святейший Патриарх Кирилл произнёс проповедь, в которой обратил внимание, что «преподобный Серафим стал великим угодником Божиим для всей России в тяжелейшее время, на переломе нашей истории». «В то время, когда безбожие начинало развиваться в сознании нашей интеллигенции и проникать вглубь народной жизни, он стал той силой, которая, несомненно, ослабила натиск диавольской безбожной силы», — отметил Его Святейшество.

Вместе с тем, Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что несмотря на это, «видимо, такова была воля Божия, чтобы совершился суд над теми из нашего народа, кто, будучи наследниками Святой Руси, в какой-то момент истории стал отказываться от Православия, от веры, и даже стремился воздействовать таким образом на государственное устройство, чтобы изменить его мирное течение посредством страшных революционных событий».

Святейший Патриарх Кирилл указал, что именно Саров стал тем местом, где русские учёные разработали оружие, которое до сих пор является сдерживающим фактором в международных отношениях и не даёт возможности недругам России даже думать о том, чтобы поработить нашу страну. «Совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте велись научные исследования и инженерные работы, сохранившие наш народ и страну от страшного разрушения, в результате которого могло бы не остаться ни страны, ни народа нашего», — отметил Предстоятель.

«Всё, что произошло с нами в ХХ веке, и особенно всё, что произошло совсем недавно и чему мы являемся свидетелями, — возрождение нашей веры, — есть не что иное, как результат молитвы праведных угодников Божиих, в земле нашей просиявших, одним из первых среди которых — преподобный богоносный отец наш Серафим Саровский. Его молитвами да хранит Господь землю Русскую, страну нашу, президента нашего православного, власти и воинство, защищая Родину нашу от всякого врага и супостата. Аминь!», — заключил Его Святейшество.

В дар обители Предстоятель передал икону первоверховных апостолов Петра и Павла. Митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию Святейший Владыка вручил крест и панагию, игумении Сергии (Конковой) — крест. Насельницам Дивеевского монастыря Святейший Патриарх передал Евангелия.

Участникам богослужения были вручены иконки преподобного Серафима Саровского с Патриаршим благословением.

По окончании Литургии в Патриарших покоях Серафимо-Дивеевского монастыря состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе И. Комаровым и губернатором Нижегородской области Г. Никитиным.

Затем Предстоятель Русской Церкви посетил одну из наиболее известных святынь Дивеева — Канавку Пресвятой Богородицы.

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