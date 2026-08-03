Константин Константинович Рокоссовский родился 21 декабря 1896 г. в семье железнодорожника в Великих Луках. В 1914 году добровольцем вступил в армию, в 5-й Каргопольский драгунский полк. В годы Первой мировой войны был награжден Георгиевским крестом и Георгиевской медалью 4-й степени. В 1917 году младший унтер-офицер Рокоссовский вступил в ряды Красной армии и принимал участие в Гражданской войне на стороне большевиков.

В результате Рокоссовский не избежал участи многих командиров, перешедших на стороны красных, и уже вскоре после окончания Гражданской войны, стал жертвой сталинских репрессий. После заключения, продолжавшегося с 1937 по 1940 гг. он был освобожден из тюрьмы по личной просьбе Г. К.Жукова, который остро нуждался в опытных и грамотных генералах. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз генерал К.К.Рокоссовский встретил во главе своего механизированного корпуса. С ним он участвовал в танковом сражении в районе города Броды на Западной Украине.

С 11 июля 1941 года генерал К.К. Рокоссовский командовал 16-й армией на Западном фронте, прикрывавшем московское направление. В июле 1942 года генерал-лейтенант был назначен командующим Брянским фронтом, который прикрывал тульское и воронежское направления. С сентября этого же года он возглавил Донской фронт. Контрудары этих двух фронтов оказали значительное влияние на оборонительные действия советских войск под Воронежем и Сталинградом, оттянув на себя немало вражеских сил.

В феврале следующего 1943 года Рокоссовского назначили командующим Центральным фронтом, образованным на базе Донского фронта. В октябре 1943 года генерал армии К.К. Рокоссовский был назначен командующим новым фронтом — Белорусским. 29 июня 1944 года Рокоссовскому присваивается звание маршала Советского Союза.

Войска Рокоссовского приняли участие в наступательной Белорусской операции и освобождении города Минска. За победы, одержанные в Великой Отечественной войне, Рокоссовский был дважды удостоен звания Героя Советского Союза и награжден высшим военным орденом «Победы». Полководец удостоился и еще одной высокой чести — 24 июня 1945 года он командовал Парадом Победы в Москве.

В 1945−49 гг. Рокоссовский был главнокомандующим Северной группой войск. В 1949 — 56 гг. — министром национальной обороны и заместителем председателя Совета министров Польши. В последние годы своей жизни (в 1956−57 и 1958−62) Рокоссовский был заместителем министра обороны СССР. Скончался 3 августа 1968 года.

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