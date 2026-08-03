6 сентября, в день Собора Московских святых, православные верующие столицы и Подмосковья с молитвой пройдут от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского…

6 сентября 2026 года, в день соборной памяти Московских святых, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со столичными властями состоится ежегодный Общемосковский Крестный ход. Во главе Крестного хода по улицам Первопрестольного града будет пронесена одна из величайших святынь Русской Православной Церкви — чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери, сообщает Патриархия.Ru.

Возглавит Крестный ход Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Мы восстанавливаем добрую и славную традицию московских крестных ходов, которая существовала на протяжении нескольких столетий, вплоть до революции 1917 года. С XVI века русские цари, московские митрополиты ходили крестным ходом от Кремля до Новодевичьего монастыря в честь принесения Смоленской иконы Божией Матери „Одигитрия“, защитницы западных рубежей нашего Отечества», — сказал Святейший Патриарх Кирилл перед началом Общемосковского Крестного хода в 2025 году.

Предстоятель Русской Церкви также указал на важность участия в Крестных ходах семей, отметив, что «семья — это ведь малая Церковь. Если она ослабевает, то и жизнь народная ослабевает, оскудевает и вся Церковь».

Перед началом Крестного хода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Участие в Крестном ходе примут викарии Святейшего Патриарха, благочинные церковных округов г. Москвы, наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей с насельниками, настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий, учащиеся духовных учебных заведений Патриаршей епархии, прихожане столичных храмов и обителей, а также архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне епархий Московской митрополии и все желающие разделить радость московского церковного торжества.

Маршрут Крестного хода запланирован таким же, как и в 2025 году: от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря через набережные р. Москвы и Хамовнический вал. При этом предполагается остановка с пением молебна перед святынями на повороте с набережной к Хамовническому валу, после чего крестный ход продолжится до врат Новодевичьей обители, где святыни будут установлены для поклонения.

Сбор участников Крестного хода начнется с 10.00 у Большого Москворецкого моста со стороны Москворецкой улицы. Проход и контроль безопасности будет осуществляться через рамки-металлодетекторы в начале Кремлевской набережной под Большим Москворецким мостом.

Остановка автобусов для высадки прибывающих этим транспортом организованных групп прихожан предусмотрена на Болотной площади.

К несению во время Крестного хода допускаются государственный флаг России, канонические иконы, хоругви, баннеры и стяги с изображением святых, а также названий или эмблем канонических структур Русской Православной Церкви. Для ускорения прохождения контроля безопасности желательно, чтобы иконы были размера не более 40×50см, без металлических вставок, без тяжелых киотов, а хоругви, баннеры и стяги — на неметаллических древках и без металлических вставок или с возможностью свернуть их для проведения через интроскоп.

Подробная информация о Крестном ходе, включая порядок участия, схему прохода и маршрут, размещена на специально созданном сайте. https://xod.moseparh.ru/

По вопросам организации Крестного хода можно обращаться по электронной почте: info-okx@yandex.ru.

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