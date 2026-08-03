Польские судьи единогласно проголосовали против признания и регистрации в стране «однополых союзов»…

Конституционный суд Польши вынес окончательное решение, согласно которому в стране запрещено признавать и регистрировать «однополые союзы», заключенные на территории других государств — членов Европейского Союза. Судебная инстанция постановила, что подобные процедуры прямо противоречат основополагающим принципам польского законодательства, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Inquirer.net.

Решение судей было принято единогласно. Основанием для вердикта стала 18-я статья Конституции Польши, в которой брак определен исключительно как союз мужчины и женщины. Согласно позиции суда, вопросы семейной политики относятся к исключительной компетенции национальных властей, а не европейских судебных инстанций.

Данное постановление фактически блокирует требования суда ЕС, настаивавшего на признании статуса «однополых пар» на территории республики. В обосновании решения суд подчеркнул, что «брак, будучи союзом мужчины и женщины, а также семья, материнство и отцовство, находятся под защитой и опекой Республики Польша».

Стоит отметить, что на сегодняшний день Польша остается одной из четырех стран Европейского союза, наряду с Болгарией, Румынией и Словакией, где законодательно запрещены любые формы официальных однополых отношений. Значительное влияние на данную политику оказывает общественное мнение: около 70% населения Польши составляют католики, для которых сохранение традиционных семейных ценностей является приоритетным вопросом.

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