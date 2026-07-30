Игумен афонского монастыря Новый Эсфигмен отец Варфоломей, ранее сослуживший с украинским раскольниками в Киеве, рассказал о том, как Фанар борется с «российским влиянием» на Святой Горе Афон, установив строгий контроль над процедурой избрания монашествующих, сообщает портал Raskolam.net.

Игумен подчеркнул, что Афон находится в канонической юрисдикции Константинопольского Патриархата, а потому Фанар последовательно противостоит «экспансионистским устремлениям Москвы», которые, по его словам, «носят политический и идеологический характер».

В своём интервью изданию Libertas Fidei, отец Варфоломей отметил, что ещё после революции 1917 года монашеское сообщество приняло жесткие меры для защиты от внешнего давления, закрепив в Уставе 1924 года норму, согласно которой каждый монах на Афоне автоматически получает греческое гражданство, тем самым юридически отделяя их от государственной принадлежности к странам происхождения и жёстко прикрепляя к эллинизму.

Игумен также прокомментировал экономический аспект, заявив о том, что Россия якобы предпринимала попытки влиять на монастыри через финансовые вливания, однако эти действия, по его словам, «не достигли своей цели». На сегодняшний день, как утверждает отец Варфоломей, Афон активно получает деньги от Румынии и Украины, а также от фондов Европейского Союза.

Отвечая на вопрос о возможных рисках провала такой политики на Афоне, отец Варфоломей заверил, что все новые кандидаты в монахи проходят строгий контроль Константинопольского Патриархата, что делает невозможным использование монастырей для «антицерковной пропаганды».

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