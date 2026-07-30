С соответствующей инициативой выступил глава МВД Эстонии Игорь Таро, который настаивает на расторжении договора о безвозмездном пользовании кафедральным собором…

Глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между властями Таллина и Эстонской Православной Христианской Церковью договор о безвозмездном пользовании кафедральным собором Александра Невского в центре эстонской столицы. Телерадиокомпания ERR указывает, что будущее собора находится под вопросом, поскольку в эстонском обществе якобы звучат предложения продать «объект», перенести его, превратить в музей или даже снести, передаёт РИА Новости .

Впрочем, занимающаяся международным правом адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Елизавета Меткина пояснила агенству, что эстонским властям будет непросто разорвать в одностороннем порядке заключенный с ЭПХЦ договор аренды собора. «

Любое вмешательство в судьбу такого объекта должно осуществляться исключительно в рамках закона. Если собор обладает статусом объекта культурного наследия, его (гипотетический — ред.) демонтаж потребует соблюдения целого комплекса административных процедур, проведения необходимых экспертиз и получения разрешений уполномоченных органов", — пояснила Елизавета Меткина.

Кроме того, отметила она, государству придется доказать, что столь радикальная мера, как снос или перенос исторического здания, является законной, объективно необходимой и соразмерной. Одних лишь политических соображений для этого явно недостаточно, подчеркнула собеседница агентства.

«Даже если власти Эстонии примут решение о прекращении аренды, это автоматически не дает права ни на изъятие, ни тем более на снос собора», — сказала адвокат. Елизавеста Меткина также напомнила, что в случае судебных споров будут оцениваться неприкосновенность собственности, свобода вероисповедания и гарантия сохранения культурного наследия.

Пятиглавый собор Александра Невского построен в Вышгороде в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей XVII века. Он был освящен в 1900 году в память о спасении Императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года. В межвоенное время парламент Эстонии обсуждал предложение о сносе храма, но эти намерения вызвали протест православных верующих и проект не был одобрен. В 1995 году собор внесли в регистр памятников культуры Эстонии как исторический памятник.

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